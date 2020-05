AMLO prevé reinicio de giras en Cancún para banderazo de primer tramo del Tren Maya, el 2 de junio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este miércoles que es muy probable que el próximo martes reinicie sus giras de trabajo. El mandatario anunció el martes que una vez que se lo autoricen las autoridades sanitarias iniciará una gira de una semana para dar inicio a obras y entregar apoyos sociales.

Te recomendamos: AMLO no se ha realizado prueba de coronavirus, pero puede realizar giras: Julio Scherer

Indicó que viajará en avión y si es regla de la línea aérea usará tapabocas; el resto del recorrido y a su regreso a la Ciudad de México será por carretera “a ras de tierra”, dijo al añadir “que se porten bien nuestros adversarios que no vayan a ir a provocar para que nos echen la culpa de que no estamos respetando las medidas sanitarias”, pidió durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Añadió “luego al día siguiente Mérida en la mañana, reunión de Seguridad, de 6:00 a 7:00 de 7:00 a 8:00, también en Mérida rueda de prensa, ahí también se da otro banderazo que es otro tramo de Mérida a Campeche, es el segundo tramo”, añadió.

Explicó que el jueves en la mañana estará en Campeche en la reunión de seguridad, después la rueda de prensa y ese día jueves, dará dos banderazos en dos tramos, uno en Escárcega y otro por la tarde, en Palenque, son los cuatro tramos, Cancún-Palenque.

Ese mismo día por la tarde va a supervisar las obras de ampliación del puerto de Coatzacoalcos, el sábado va a Cangrejera a revisar un tren de refinación que vamos a operar, también va a visitar también la refinería de Minatitlán y el domingo por la mañana dará el banderazo para la rehabilitación de la vía del Istmo en Sayula, en Medias Aguas.

“De ahí de regreso para la Ciudad de México por carretera, tengo que usar el avión nada más para ir a Cancún, voy a cuidarme -se comprometió-, si la línea aérea tiene como normal el que se use cubrebocas lo voy a usar, en el caso del viaje, los médicos me están recomendado que no use mucho el avión que sea más por carretera, a ras de tierra”, dijo.