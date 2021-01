AMLO prevé que 15 millones de adultos mayores estén vacunados contra COVID-19 para abril

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó este martes 12 de enero del 2021 que su gobierno prevé que para abril de este año 15 millones de adultos mayores se encuentren vacunados contra el COVID-19.

El presidente explicó que los adultos mayores son población vulnerable y que de acuerdo a la recomendación de los especialistas, si se vacuna a todos los adultos mayores se estaría disminuyendo en un 80 por ciento la mortalidad por COVID-19 y por eso es una prioridad vacunarlos.

Reiteró que se han integrado 10,000 brigadas para este plan de vacunación. Cada brigada contará con 10 servidores públicos por brigada y dos voluntarios. Puntualizó que en el plan de vacunación nacional participarán 120,000 personas, entre promotores, médicos, enfermeras y representantes de las fuerzas armadas.

López Obrador recordó que este martes llega un envío de 400 mil dosis de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer y enfatizó que la distribución de la vacuna será en todo el país.

Pidió a los integrantes de los hospitales COVID en los estados que ayuden para que sean vacunados todos los trabajadores de los hospitales. Recordó que estos trabajadores son la prioridad, no los directivos, ni administradores, ni dirigentes sindicales, ni políticos, ni influyentes, sino los que están salvando vidas.

“Que todos ayudemos para que se hagan las cosas bien, con honestidad, que nadie se brinque o se salte la fila, que nos esperemos cuando nos toque nuestro turno, que no vale el dinero, las influencias, el poder, tenemos que dar un ejemplo de buen comportamiento, esto es demostrar que estamos a favor de la igualdad en los hechos, que no queremos privilegios, que no queremos influyentismos”, sentenció.