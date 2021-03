AMLO pretendía dejar muro de Palacio Nacional convertido en memorial, ‘pero lo destruyeron’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que había ordenado dejar una semana más el muro metálico que protegió Palacio Nacional, el día de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, por respeto a los nombres de las víctimas.

Te recomendamos: Feministas convierten valla metálica del Zócalo en homenaje a víctimas de feminicidio

López Obrador dijo que creyó que los manifestantes no se iban a atrever a dañar el muro metálico.

Dijo que incluso hay quienes habían planteado que las vayas a rodearan La Estela de Luz, pero ya no se pudo mantener.

“Aquí acaban de decir por qué no se van las vallas a rodear La Estela de Luz, o sea, por qué no se ponen ahí, esa mañana del día ocho, pero en la tarde pues empieza el fuego, pues ya no, no se podía mantener eso”, señaló López Obrador.