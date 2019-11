Presupuesto es para el pueblo, no organizaciones intermediarias, dice AMLO

Ante las protestas que realizan agrupaciones campesinas en todo el país y al exterior de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, quienes exigen que se destine más dinero al campo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los campesinos “están recibiendo recursos como nunca” y no habrá recursos para organizaciones que quieren ser intermediarios.

Al considerar que las protestas se deben a que “ya no hay moche, y que “a lo mejor los que no están recibiendo recursos son los líderes”, López Obrador aseguró que llegar dinero al campo, “más que nunca”, nada más que de otra forma, de manera directa, pues de lo contrario no llega a los más necesitados.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano dijo a los reporteros que si quieren saber sobre cómo se está proponiendo el presupuesto para el siguiente año, “estamos en condiciones de informar”.

Reafirmó que se debe garantizar el derecho de manifestación, a disentir y a la protesta, pero señaló que su administración presentó “un presupuesto para beneficio del pueblo, para ayudar a todos, pero dándole preferencia a los más pobres, es un presupuesto que no permite la corrupción, en cualquiera de sus manifestaciones”.

Recursos para el campo

Sobre cómo se distribuían los recursos para el campo en el pasado, López Obrador apuntó:

¡Imagínense cuánto se les daba a las organizaciones campesinas!, por respeto no lo hemos dicho, porque no queremos confrontación; vamos resolviendo el problema, pero que se entienda que esto ya cambió”.

Lo poco que se destinaba al campo se lo quedaban los grandes productores, los que tenían influencia en la Secretaría de Agricultura y no les daban recursos a los indígenas o a los productores pobres, apuntó.

El mandatario aseveró que las Secretarías de Agricultura y de Desarrollo Social les daban los recursos a las organizaciones, pero “ahora es directo al campesino, al ejidatario, al comunero, al pequeño propietario, y esto me lo aconsejaron los propios campesinos, el mismo pueblo es el que me asesora”.

Indicó que todas estas acciones producen inconformidad, “pero vamos a respetar el derecho a la manifestación, desde luego sin violencia; el que usa la fuerza es porque no tiene la razón, se puede protestar de manera pacífica, dijo al recordar que un buen dirigente “puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás”.

Nada de que azuzo y yo me quedo atrás; el dirigente tiene que ir al frente y tiene que ser responsable y si hay un plantón ahí tiene que estar el dirigente, nada de que están los campesinos y el dirigente está en otra parte, esa es la verdadera posición y diálogo, porque también que no haya desinformación, que no los engañen”, dijo.

El presidente aclaró que el programa que se conocía como Pro Campo continúa, pero que ahora se denomina Producción para el Bienestar y contempla precios de garantía para diversos productos, además de que se incluyó a otros productores como cañeros y cafetaleros.

López Obrador aseguró que cuando haya más recursos se incrementará el apoyo al campo, y acusó que en años anteriores no se podía utilizar la palabra subsidio, porque la satanizaron, cuando el subsidio existía, pero solo “para los de arriba”.

