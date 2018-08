Mesa de Despierta: AMLO, presidente electo, ocupa vacío de poder de Peña Nieto

AMLO, presidente electo, ocupa el vacío de poder de Peña Nieto, coincidieron en la mesa de Despierta con Loret el consultor político César Faz, el analista Maruan Soto Antaki y Lisa Sánchez, de ‘México Unido contra la Delincuencia’. Los tres analizaron cómo se ve el arranque de López Obrador como presidente electo. Expusieron que el periodo desde la elección hasta la toma de protesta es demasiado largo, como un ‘limbo político’ en el que López Obrador ocupa el vacío que ha dejado Enrique Peña Nieto.

Maruan Soto Antaki consideró que el periodo como presidente electo en realidad empezó desde que el Instituto Nacional Electoral (INE) dio los resultados y la entrega de constancia de mayoría, apenas ayer, es un simbolismo para dar forma a la nueva figura. Destacó que hay “absoluta ausencia del presidente en funciones”.

Señaló que todavía no hay elementos para diagnosticar si AMLO va bien porque se analiza desde la legitimidad de la elección, no existen elementos para dar legitimidad a un Gobierno que todavía no empieza.

Lisa Sánchez dijo que López Obrador llenó el vacío de poder que “la debilitada Presidencia de Enrique Peña Nieto dejó” y se está haciendo cargo de cosas para las que todavía no tiene atribuciones legales, como dar inicio a los foros de pacificación y reconciliación nacional, y así toma en sus manos el tema de las víctimas, la justicia y la inseguridad.

Consideró que AMLO es un presidente electo sobrexpuesto, que en algunos momentos improvisa o repite los mensajes de campaña sin pensar en su plan de Gobierno. En materia de justicia, ha lanzado propuestas que luego echó para atrás y dijo que es preocupante que, en el foro ‘Escucha Juárez’, ninguna figura del equipo de transición se quedó a escuchar.

Para César Faz, AMLO va muy bien como presidente electo porque este es un periodo nuevo en la historia del país. Resaltó el ánimo social que, quizás en décadas no se había visto, con optimismo entre la gente. Consideró que López Obrador ha dotado de estabilidad al país y se nota con el comportamiento de la moneda, además, que ya se conduce como estadista, no como político de oposición.

También discutieron sobre la relación con Estados Unidos y el nombramiento de Marcelo Ebrard, los detalles en este video.

Con información de Despierta con Loret

MLV