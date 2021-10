AMLO presenta programa ‘Sembrando Vida’ a John Kerry

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Estados Unidos y su presidente, Joe Biden, tienen en México, un aliado en la defensa del medio ambiente, al presentar el programa “Sembrando Vida” a John Kerry, enviado presidencial especial estadounidense para el Clima.

Así lo dijo en Palenque, Chiapas, en la presentación, este lunes, del programa federal “Sembrando Vida” a una delegación del gobierno de Estados Unidos, encabezada por el enviado especial para el Clima, John Kerry, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

El enviado especial, John Kerry, dijo que México está haciendo un buen trabajo.

Añadió que ambos países podrán trabajar juntos.

El presidente llegó a la 1 de la tarde con 19 minutos al ejido José Castillo Tielemans, en el kilómetro 18 de la carretera Palenque-La Trinitaria, en el municipio de Palenque, en Chiapas.

Pobladores de la zona esperaron ver el paso del presidente sobre la carretera.

Al llegar, la comitiva realizó un recorrido por el vivero militar y por las parcelas de los 52 beneficiarios del programa “Sembrando Vida”, se les mostró a los representantes del gobierno de Estados Unidos los árboles frutales y maderables que se siembran. Y saludaron a los sembradores.

El presidente López Obrador dijo que, en México, la fábrica más importante es el campo y que esto mismo que se hace con los sembradores en México, se puede replicar en Guatemala, Honduras y El Salvador.

“Y estamos nosotros dispuestos a ayudar, y el Gobierno de Estados Unidos también tiene voluntad para que programas como éste se amplíen y de esa manera enfrentar el fenómeno migratorio, porque como lo hemos dicho muchas veces, la gente no sale de sus hogares, no abandona a sus familias, no abandona sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad, esta es una solución importante, ir al fondo del problema migratorio, no estar nada más reteniendo, mucho menos apostar a lo coercitivo, a la violación a los derechos humanos, sino ir al origen del problema”, señaló Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.