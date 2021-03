“A mediados de este año, la economía habrá recuperado los niveles previos a la pandemia”: AMLO en informe

Durante el informe de los primeros 100 días del tercer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que, la fórmula de gobernar con honradez y austeridad funciona, incluso en circunstancias de crisis, como lo es la pandemia.

El mensaje fue ofrecido, la tarde del martes 30 de marzo, en Palacio Nacional, ante la presencia de algunos invitados.

Ahí se comprometió a que la economía volverá, a mediados de año, a los niveles registrados previo a la pandemia, y destacó que no se ha adquirido nueva deuda pese a la crisis económica.

“Aún con la fuerte pandemia de COVID-19 y otras calamidades, México se transforma y progresa con justicia y paz social. La fórmula de gobernar con honradez y austeridad funciona incluso en circunstancias de crisis, y a pesar de la nefasta herencia que recibimos del periodo neoliberal. Con la política de cero corrupción hemos podido hacer más con menos y sin permitir lujos o derroches. hemos ahorrado cientos de miles de millones de pesos, se mantienen finanzas públicas sanas, no hemos contratado deuda adicional a lo aprobado por el Congreso, no hemos aumentado impuestos, ni se han incrementado, por encima de la inflación, los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. Nuestra moneda, el peso, no se ha devaluado, y la inflación se mantiene controlada”, señaló.