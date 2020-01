AMLO, preocupado por quien gane la rifa del avión presidencial

El presidente López Obrador presentó el diseño de los “cachitos” de lotería para la rifa del avión presidencial. Y compartió algo que lo tiene muy preocupado:

“Miren, el boleto tendría esto: ‘Es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre’: el 15 de febrero tenemos que resolver porque se necesita con tiempo vender los boletos”, dijo López Obrador.

El sorteo sería el próximo 5 de mayo, Aniversario de la Batalla de Puebla. El diseño del cachito, sería en su conmemoración.

Y compartió cuál es su principal inquietud:

“El dinero -para decirlo coloquialmente- es una tentación, es la mamá, a veces, y el papá del diablo; entonces, echa a perder el dinero a veces a las personas y yo no quiero que nadie se eche a perder. Y no quiero cargar, así se los digo, con esa culpa. Parece un asunto menor, pero a mí me preocupa, eso es lo único que me está deteniendo, de cómo le hacemos para que el que se saque el premio no se desgracie, no afecte a su familia”.

En el Congreso la rifa del avión presidencial volvió a dividir a los legisladores:

De risa mundial: Romero Hicks

“Es una ocurrencia de escándalo, de risa mundial”, dijo Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados del PAN.

No me interesa: René Juárez

“No voy a dedicarle ni una sola palabra a este tema de los boletos, que si compras, que si no compras, que si te obligan, que si no te obligan, no me interesa ese tema a mí”, subrayó René Juárez Cisneros, coordinador de los diputados del PRI.

Que le entren con una serie: Mario Delgado

“Yo le voy a pedir a cada diputado que le entre con una serie, o sea, son 20 cachitos la serie, ¿no?, 20, 20, o sea, cada diputado le entre con una serie, a ver quién dice yo”, apuntó Mario Delgado.

Con información de En Punto.

