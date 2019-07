El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó este lunes quien va a apoyar a una Policía que se indisciplina y que toma las calles, en referencia a las manifestaciones de policías federales en contra de su incorporación a la Guardia Nacional.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró, no obstante, que se seguirán dando todas las libertades a los miembros de la Policía Federal inconformes.

Se dieron todas las libertades, se van a seguir dando todas las libertades de manifestación, cero represión, no vamos nosotros a actuar de la misma forma, se acaba el autoritarismo, esa es la transformación”, dijo.

Expresó su confianza en que todos actuemos de manera responsable y advirtió que quien no tenga la razón y no luche por una causa justa no tendrá apoyo.

Reiteró que no se está despidiendo a los policías ni se les están quitando prestaciones, pues es solo un proceso porque se necesita a la Guardia Nacional.

El jefe del Ejecutivo federal indicó que no se está cometiendo una injusticia y que cada quien es libre y responsable de sus actos, pero acotó: “Imagínense una Policía que se indisciplina y que toma las calles, qué imagen da, quién va a apoyar eso”.

Reiteró que todos tenemos que entender que “esto ya cambió, porque ya cambió la mentalidad del pueblo” y cuando ésta cambia, cambia todo.

Aseguró que México es otro país, es otra realidad y ya no se puede seguir viendo esta nueva realidad con los mismos elementos con los que se medía la situación en el antiguo régimen.

Asegura AMLO que hay respeto con los medios

Insistió en que ahora la relación con los medios es de respeto y de aceptar todos los cuestionamientos, garantizando las libertades plenas sin censura.

Reiteró que antes los expresidentes guardaban silencio y ya no intervenían en la vida pública, era la costumbre, “como las reglas no escritas”, pero ahora participan porque son otros tiempos.

Dejemos que los ciudadanos sean los que decidan y también en eso cambiar, no pensar que la gente es menor de edad, no, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, con todo respeto a los tontos, pero la gente está muy informada de todo”.

López Obrador habla con reporteros en Palacio Nacional. (Presidencia de la República)

López Obrador admitió que hay resistencias contra su gobierno, pero “no son para preocuparnos, son normales”.

Imagínense lo que es, para quienes llegaron al gobierno engañando de que iba a haber un cambio, y mantuvieron el mismo régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios, pues claro que no les gusta lo que estamos llevando a cabo, o a los que les condonaban los impuestos, pues tampoco les gusta”, destacó el mandatario.

Agregó que, sin embargo, el cuestionamiento no pasa de la crítica en medios y eso no tiene mucho efecto y no detiene la transformación, porque en los mismos medios hay réplica y existen las “benditas redes sociales”.

López Obrador reiteró que es bueno el debate e insistió en que la resistencia se da porque se está llevando una verdadera transformación sin violencia.

Dijo que es necesario entender que es una ruptura, no es cualquier cosa, no es un simple cambio de gobierno sino un cambio de régimen.

Yo siento que vamos muy bien, no ha habido mayor problema, se garantizan las libertades”, sentenció.

Con información de Presidencia de la República

AAE