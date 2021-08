AMLO podría liberar al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo por amnistía

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), abrió la puerta a incluir al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, quien lleva tres décadas encarcelado, con su ley de amnistía para liberar a presos con enfermedades y de edades avanzadas.

Félix Gallardo, de 75 años y conocido como el “Jefe de Jefes”, dio una entrevista desde la cárcel a la cadena estadounidense Telemundo en la que calificó a López Obrador como “un hombre de buena voluntad que está combatiendo la desigualdad social”.

López Obrador dijo que no quiere que “nadie esté en la cárcel” porque es “humanista”, pero a la vez tiene que “hacer que se cumplan las leyes”.

“En su caso, si se termina de revisar este asunto, que corresponde a la Fiscalía, de que no tiene ya ningún pendiente porque ya cumplió con estar algún tiempo en la cárcel y si ya tiene derecho a salir, no me opongo”, relató.