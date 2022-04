AMLO podría expropiar terrenos para el Tren Maya

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), podría expropiar terrenos para concluir con la construcción del Tren Maya, en el sureste de la República Mexicana.

“Ojalá y recapaciten los que están pensando que van a ponernos contra la pared, que como faltan esos pequeños tramos nos van a chantajear y les vamos a dar todo el dinero que piden. Que no se hagan ilusiones porque antes no se recurría a la expropiación pública, porque para el neoliberal era un sacrilegio poner por delante el interés público, para nosotros no, por encima del interés particular o de grupo está el interés general, el interés de la nación, el interés público”, dijo en conferencia mañanera desde Palacio Nacional.