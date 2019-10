Magistrado suspendido es investigado por un depósito de 80 mdp, revela AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, celebró en su conferencia de prensa matutina de este viernes que se actué en el Poder Judicial para combatir la corrupción y dijo que no se puede condenar a nadie sin presentar pruebas y sin realizar un proceso como lo establece la ley, además reveló que el magistrado suspendido es investigado por un depósito de 80 millones de pesos.

Te recomendamos: Suspenden a magistrado por presunta red de corrupción, informa Arturo Zaldívar

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal comentó que es un hecho inédito, sobre todo en los últimos tiempos, el que por presunta corrupción se destituya a un magistrado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el órgano interno encargado de que no exista corrupción en el poder judicial es la Adjudicatura federal.

Entiendo que dicho organismo es el que toma la decisión de separar al magistrado para llevar a cabo una investigación, esa es la información que tengo. Nunca se castigaba a jueces, a magistrados, a jueces menos, y cómo sí a los integrantes del Ejecutivo se les señala si son corruptos”, afirma López Obrador al indicar ‘el hermetismo, el castillo de la pureza” en el Poder Judicial.

El presidente de México informó que el magistrado suspendido es investigado por un depósito de 80 millones de pesos. “Estas cosas de ser ciertas no se pueden tolerar y por eso lo celebro porque no solo es limpiar de corrupción el Poder Ejecutivo, hay que limpiar de corrupción el Poder Judicial y Legislativo todo el gobierno de arriba para abajo y que no exista impunidad”.

“Arturo Zaldívar es un hombre íntegro y que le tengo confianza”, dice AMLO

Sobre las declaraciones de Arturo Zaldívar en torno a presiones que ejerció el expresidente Felipe Calderón durante su Presidencia, hacia el Poder Judicial, el mandatario federal dijo que prefería no opinar sobre ese tema, pero expresó que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es un hombre íntegro y que tiene su confianza.

Meterme a debates u otros temas no, Arturo Zaldívar es una gente de bien, me da confianza sino no lo diría y eso que está haciendo debe de tener el apoyo de los ciudadanos porque hay que limpiar el poder judicial y eso será de mucho apoyo con autonomía e independencia”.

El presidente López Obrador agregó que gobierno no es para hacer negocios “sino para servirle al pueblo”, además comentó que no se debe permitir la corrupción y “menos tratar de justificar de justificarla”.

Con información de redes sociales de AMLO

LSH