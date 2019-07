AMLO: Daré a conocer departamento en Palacio Nacional; ‘no estaba inventariado’

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dijo en su conferencia de prensa matutina de este viernes que dará a conocer los planos del departamento donde vivirá en Palacio Nacional y agregó que no estaba inventariado.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal negó que el departamento tenga spa y explicó que cuenta con tres recamaras, comedor y cocina. Destacó que le mandó hacer el plano porque no estaba inventariado. “Se construyó y nadie sabía”.

El presidente de México sostuvo que no sabía de la existencia del departamento en Palacio Nacional y reveló que Enrique Peña Nieto fue quien le mostró el lugar.

No sabía que existía el departamento y en una de las reuniones que sostuve con Enrique Peña Nieto, cuando ya era electo presidente, me dijo ‘venga le quiero mostrar algo’ como sabía que tenía el propósito de vivir aquí ya me llevó al departamento”, dijo AMLO.