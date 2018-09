AMLO analiza planes de desarrollo con doce gobernadores

AMLO (Andrés Manuel López Obrador) analiza planes de desarrollo con doce gobernadores.

En una reunión privada de dos horas, los gobernadores de las seis entidades de la Frontera norte, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas respaldaron el Plan de desarrollo fronterizo que les presentó Andrés Manuel López Obrador, consistente en esencia en crear una franja de 30 kilómetros de ancho en toda la frontera norte, con un programa fiscal en donde se reducirían al 20% el ISR, al 8% el IVA, y se duplicaría el salario mínimo, para incentivar la generación de empleos, mejorar las condiciones de vida y retener a los mexicanos en su país.

“Es como la última cortina que estamos construyendo, la última cortina para retener a nuestros conciudadanos, para que no se vean en la necesidad de emigrar, de buscar trabajo en Estados Unidos […] Es migración optativa porque lo que queremos es, lo dije en la campaña y lo voy a cumplir, crear oportunidades para que el mexicano pueda trabajar, pueda ser feliz donde nació”, apuntó López Obrador.

“Nos hemos comprometido todos los que estuvimos aquí a apoyar al presidente electo […] no hay diferencias políticas, estamos privilegiando las coincidencias políticas, vamos a trabajar juntos […] No hay posibilidad alguna de que le vaya bien a México si nos regateamos el apoyo y la cooperación”, consideró Javier Corrral, gobernador de Chihuahua.

Esta mañana he presentado a @abasave ante el Presidente Electo, como el nuevo Representante del @GobiernoEdoChih en la #CDMX. “De primera” fue la respuesta del Licenciado @lopezobrador_ . También nos hemos encontrado con futuros Secretarios de Estado. pic.twitter.com/bTbNr1XICj — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) September 12, 2018

Tanto a los gobernadores de la frontera norte como otro grupo de seis gobernadores, esta vez de Jalisco, Querétaro, Baja California Sur, Guerrero, Nayarit y Estado de México, AMLO les presentó un segundo proyecto para el rescate de 15 zonas de alta marginación, a las que llamó polígonos de pobreza, en su mayoría zonas conurbadas sin servicios, y de alta violencia. Cinco de ellas en la frontera, cinco en la zona centro, y cinco en destinos turísticos.

Es de interés mutuo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y de su servidor, mejorar la calidad de vida de los habitantes del destino icónico de Guerrero y de México, Acapulco. Agradezco el espacio y la disposición. pic.twitter.com/UAHPjlhOm6 — Héctor Astudillo (@HectorAstudillo) September 13, 2018

Se destinarán 10 mil millones de pesos a este proyecto, y contempla, por ejemplo, la reubicación de 500 familias asentadas de forma irregular en los alrededores de Playa del Carmen, Quintana Roo.

“No queremos los contrastes estos que duelen, que indignan, que hay hoteles de gran turismo en ciudades del Caribe, del pacífico y al mismo tiempo hay colonias donde no hay agua, no hay drenaje, no hay servicios públicos, hay mucha pobreza, inseguridad, violencia. Entonces, estamos trabajando en estos planes, son en efecto 15 ciudades”, apuntó el presidente electo.

Me reuní con el presidente electo Andrés Manuel @lopezobrador_ y hablamos sobre la importancia de llevar a cabo programas de mejoramiento urbano para la zona metropolitana del Valle de México. pic.twitter.com/UERvzTaunW — Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) September 12, 2018

Otro tema contemplado en estos encuentros fue de la seguridad.

Andrés Manuel López Obrador analizó programas de desarrollo para zonas marginales. (Twitter, @lopezobrador)

Tanto Andrés Manuel López Obrador como el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, confirmaron que continuará la construcción del tren México Toluca.

“El presidente electo expresó su interés de que la obra continúe, que es un proyecto muy útil para el Valle de México, para unir tanto la zona del Valle de Toluca con el Valle de México, que tiene interés de que continúe para que se pueda terminar el año que entra o a más tardar para el año 2020”, señaló Del Mazo.

Hablaron en la Casa de Transición.

(Con información de Carmen Jaimes)

tfo