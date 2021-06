AMLO planea crear parque de energía solar en Sonora

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), planea crear un parque de generación de energía solar en Sonora, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para beneficiar a consumidores de energía eléctrica.

“Bueno, se va a hacer la investigación, si es viable. Lo que se propone es construir un parque de generación de energía solar en Sonora, en los lugares adecuados y subir toda esa energía a la red; esto, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad”, anunció el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador indicó que para este parque se crearía una empresa pública encargada del desarrollo del proyecto y su financiamiento sería a través de la banca Nacional Financiera (Nafin) o del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

“Sería una empresa pública de Sonora para producir la energía y ayudaríamos con el financiamiento, ya sea Nacional Financiera, la banca de desarrollo o Banobras”, explicó.

El mandatario mexicano indicó que la zona donde se ubicará el parque de energía solar la tiene que definir Alfonso Durazo con la asesoría de su equipo.

López Obrador destacó el potencial que tiene Sonora para la generación de energía solar gracias su posición geográfica.

“Se habla de que Sonora es el estado que tiene más posibilidades de generación de energía solar en todo el país y del mundo, es de los sitios especiales para esto, entonces se va a explorar la posibilidad”, comentó.

Dejó en claro que lo que se busca es un proyecto viable y rentable, no para obtener ganancias sino para que la energía eléctrica no falte y no cueste tanto en Sonora.

“Es una empresa pública con el propósito de beneficiar a los consumidores”, aclaró el mandatario.

Recordó que la población en esa entidad padece más el calor por las altas temperaturas y el consumo de energía es muy alto, dijo, que por esa razón su gobierno ha mantenido los subsidios en beneficio de los consumidores.

“El caso de Sonora, Baja California, Mexicali, por ejemplo, reciben subsidios”, puntualizó.

