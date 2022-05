AMLO pide a Vitol aclarar sobornos a Pemex

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió a la comercializadora de energía Vitol, envuelta en un escándalo de sobornos en Brasil, Ecuador y México, aclarar sobornos a Petróleos Mexicanos (Pemex).

N+ te recomienda: Apoyo a Pemex sí es sostenible: Hacienda

“Esa empresa, si no se aclara esto, no va a tener ninguna oportunidad de trabajo en México, no queremos relaciones con empresas extranjeras corruptas”, dijo.