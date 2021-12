AMLO pide que se esclarezca caso de José Manuel del Río; Cuitláhuac García es honesto e íntegro, asegura

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, pidió hoy, 23 de diciembre de 2021, en su conferencia mañanera que se esclarezca el caso de José Manuel del Río, secretario técnico de la Jucopo del Senado de la República, y aseguró que Cuitláhuac García es un gobernador honesto e íntegro.

Te recomendamos: Ricardo Monreal acusa persecución política tras detención de José Manuel del Río

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, como una persona honesta e íntegra y señaló que es incapaz de hacer una injustica en contra de alguien.

Sobre el caso de la detención de José Manuel del Río, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, el presidente López Obrador destacó que se deben esclarecer los hechos y que una instancia de gobierno de Veracruz debe hacer la investigación.

“Espero que en este caso, las autoridades que están analizando el asunto lo resuelvan con apego a la verdad sobre todo se vaya al fondo, se esclarezcan los hechos y se resuelva, que haya justicia es lo que pido, pero no descalifico al gobernador Cuitláhuac García le tengo confianza y corresponde a una instancia del gobierno de Veracruz hacer la investigación y deben de tener pruebas sino no se podría acusar a nadie, si esas pruebas no son válidas pues se sabrá y se tienen que desechar y dejar en libertad a quien está haciendo injustamente acusado”, dijo AMLO .

López Obrador señaló que hay instancias legales en caso de que no exista ningún delito.

“En el caso de que no existiera ningún delito, creo que hay instancias legales para eso, pero no se puede descalificar al gobernador de Veracruz, porque en efecto, no hablo al tanteo, no es de buen gusto el que yo les haga una relatoría de los gobernadores de los últimos tiempos en Veracruz”, puntualizó AMLO.