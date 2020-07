AMLO pide que declaren todos los implicados en el caso Emilio Lozoya

El presidente de México, Andres Manuel López Obrador (AMLO), pidió que “se llame a declarar a todos los implicados” en los sobornos relacionados con el exdirector de Pemex Emilio Lozoya y la empresa Odebrecht, y que sean denunciados públicamente para seguir estigmatizando la corrupción en México.

Que se limpie por completo de corrupción el país, no solo que se castigue a los responsables, sino que se denuncie públicamente a los involucrados para seguir estigmatizando a la corrupción, para que no se co vierte la corrupción en una práctica común, aceptada, una costumbre, por el contrario, que podamos desterrar la corrupción de México que es el principal problema de nuestro país”, comentó López Obrador en su conferencia de prensa matutina.