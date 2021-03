AMLO pide no vandalizar monumentos e inmuebles históricos en protestas del 8M

La mañana de este sábado 6 de marzo, en su gira por el poblado de Maxcanú, en Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió no realizar pintas ni vandalizar los inmuebles históricos durante las manifestaciones que se realizarán el próximo lunes 8 de marzo en la Ciudad de México para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

“Muchos no saben, pero cuando se pinta Bellas Artes, cuando se pinta el Hemiciclo a Juárez, cuando se raya Palacio Nacional, cuesta trabajo despintar porque hay que pedirle permiso, autorización, al INAH y no se puede estar afectando la cantera, las piedras de estos edificios que tienen siglos.

El mandatario aclaró que se ha identificado la intervención de personas ajenas a las demandas legítimas expresadas en manifestaciones por el Día de la Mujer.

Dijo que pretenden incitar a la violencia y por eso se colocaron vallas en las inmediaciones del Palacio Nacional, para proteger a las asistentes a la marcha del 8 de marzo y a los cuerpos de seguridad pública.

“Eso que no se confunda. No es miedo. (…) No es por eso que se están poniendo esas bardas para proteger al Palacio, es para que no haya provocación. Yo prefiero esa protección, a que estén frente a frente las fuerzas de seguridad y mujeres protestando, ponerlos de frente, enfrentarlos. No, porque eso sería dañino”, remarcó.

“Están en todo su derecho de protestar, de expresarse, de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y lo que busca es causar daño, utilizan como forma de protesta la violencia”, agregó López Obrador.