AMLO pide no ‘torcer la ley’ en el caso de Emilio Lozoya

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió no ‘torcer la ley’ en el caso de Emilio Lozoya, tras ser cuestionado si la denuncia del exdirector Pemex, en la que señala actos de corrupción en sexenios pasados, se podría configurar el delito de traición a la patria contra el expresidente Enrique Peña Nieto.

“Eso lo tiene que resolver tanto en la Fiscalía General de la Republica, como en el Poder Judicial, si se puede configurar ese delito, desde luego, no es recomendable torcer la ley, como se hacía antes”, señaló López Obrador.

En conferencia matutina desde Tamaulipas, López Obrador acusó que en sexenios anteriores había consignas y se buscaba la forma para enjuiciar a supuestos delincuentes.

“Les puedo poner muchos ejemplos sobre eso, uno de ellos es el caso de la aprehensión de Elba Esther Gordillo, como la corrupción no era delito grave, pero sí era delito grave la asociación delictuosa y el lavado de dinero, le pusieron lavado de dinero. También en el magisterio, a un maestro finado Rubén Núñez, líder de la CNTE en Oaxaca igual lavado de dinero, cuando era una represalia, una consigna”, comentó AMLO.

Finalmente, el mandatario mexicano reiteró su confianza en el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y en el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldivar Lelo de Larrea.

“No hay que retorcer la ley para aplicarla a conveniencia, los Ministerios Públicos y los jueces deben actuar con mucha rectitud y yo confió que así va hacer, le tengo mucha confianza a Alejandro Gertz, y no se va poder aceptar nada que no tenga justificación, donde no haya pruebas, donde sea una flagrante violación al Estado de Derecho y le tengo mucha confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, expresó.