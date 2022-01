AMLO pide no hacer ‘politiquería’, tras asesinato de Lourdes Maldonado

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió no hacer “politiquería” ni juicios sumarios tras el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado y algunos señalamientos que involucran al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, en el caso.

“Yo quisiera decir que no hay impunidad, pero al mismo tiempo no hagamos politiquería en un asunto tan serio”, declaró AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que se realizará una investigación a fondo del asesinato de Lourdes Maldonado, ocurrida el pasado domingo 23 de enero del 2022 en Tijuana, Baja California.

Indicó que todas las personas que considere la autoridad van a ser investigadas porque en su gobierno no hay impunidad, además pidió a la sociedad no adelantarse a hacer juicios sumarios.

“Tener confianza en que no se protege a nadie, ya no es el tiempo de antes, ayer lo dije: no somos iguales. Ahora la secretaria de Seguridad es Rosa Icela Rodríguez no es García Luna”, dijo.