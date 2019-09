AMLO pide que marcha del 2 de octubre sea pacífica y evitar violencia

A dos días de que se realice la marcha del 2 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los participantes a que se actúen de manera pacífica y responsable.

Te recomendamos: Habrá más vigilancia en marcha del 2 de octubre, sin represión: Sheinbaum

Pedimos que nos ayuden y que la manifestación sea pacífica, que no se afecten comercios, que no haya violencia, que se cuide el patrimonio histórico, que se actúe como lo hicieron en su momento Gandhi, Mandela, Martín Luther King y otros luchadores sociales y pedirle a todos los participantes que nos ayuden para que si se infiltran provocadores los aíslen y los mantengan separados, nosotros que venimos de la oposición sabemos de cómo se puede evitar que actúen provocadores, con organización, bastante organización de los manifestantes, invito incluso a los ciudadanos a que ayuden, invito a que se apoye un plan que tiene la jefa de gobierno para que se hagan cordones con ciudadanos que procuren la paz y que se evite la violencia”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en su conferencia matutina.

Adelantó que habrá vigilancia, pero sin reprimir a nadie.

Va a haber cuidado, vigilancia, sin represión, no vamos a caer en ninguna provocación, nada de dar excusas a quienes buscan eso, provocar, están queriendo que haya choques, no lo van a conseguir, nosotros no vamos a perder la cabeza, también que no se les dé tanta importancia a quienes gritan ahora de que hace falta la mano dura y luego van a gritar de que hay autoritarismo, entonces si la ensartas perdiste y si no lo ensartas también, es un poco esa lógica ¿no?, indicó López Obrador.