AMLO pide llegar temprano y con paraguas al Zócalo CDMX para Grito de Independencia

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió llegar temprano y con paraguas a la gente que acuda al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) para celebrar el Grito de Independencia.

Te recomendamos: ¿Cuándo y a qué hora se presentarán Los Tigres del Norte en el Zócalo de CDMX?

López Obrador recordó que la noche del 15 de septiembre del 2022, en la Plaza del Zócalo de la CDMX, Los Tigres del Norte van a dar un concierto antes y después del grito.

Señaló que va a ser una noche muy importante porque será una fiesta masiva, que no se había podido hacer debido a la pandemia de COVID-19.

El Presidente de México destacó que entre los invitados ya están confirmados el expresidente de Bolivia, Evo Morales; el expresidente de Paraguay, José Mujica, también confirmó la familia del Dr. Luther King, el papá y el hermano de Julián Assange y la hija de Ernesto Guevara.

“Son como 10 invitados, los que me van a acompañar en el Grito y van a estar también en el desfile. Todavía no sé quién no ha confirmado”, dijo.