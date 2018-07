AMLO pide a legisladores de Morena asumir compromisos: Delfina Gómez

La senadora electa de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Delfina Gómez, señaló que Andrés Manuel López Obrador pidió a todos los coordinadores estatales del partido, no perder de vista el compromiso que asumieron con los ciudadanos.

A muchos de nosotros nos queda muy claro el compromiso que asumimos desde estar como militantes y estar ahora sí que como representantes pero, nos hizo reflexionar sobre la importancia que tiene nuestro compromiso y que para muchos a lo mejor, si va a ser leída de cartilla, pues qué bueno, porque que nos pongamos las pilas, que entendamos que ahorita llegamos a un puesto, pero que no nos subamos al tabique porque luego nos subimos muy rápido y después para alcanzarlo está canijo”, señaló Delfina Gómez, senadora electa Morena.

Señaló que como senadora de la República electa por el Estado de México buscará que haya equilibrio con el gobernador Alfredo del Mazo.

En el caso de Alfredo del Mazo, obviamente pues no, no va a haber ningún privilegio porque en primera pues somos distintos, de diferentes corrientes, de diferentes mentalidades y de diferentes perspectivas entonces yo creo que él tendría que, en una actitud moderada, él tendría que ser un poquito consecuente y yo también consecuente porque finalmente está la población, más allá de que si me cae bien o le caigo bien”, aseguró Delfina Gómez, senadora electa de Morena.