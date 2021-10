AMLO pide a gasolineros mantener precios y no quedarse con el subsidio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió hoy, 19 de octubre de 2021, a los gasolineros mantener los precios y no quedarse con el subsidio, luego de que la Profeco informara que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas llegó al 17.5%, un “nivel muy bajo”.

“Aprovecho para pedirle a los gasolineros que si pagan menos de impuesto es para que mantengan el precio, que no se queden ellos con este subsidio, sino que se le traslade al consumidor. Lo están haciendo, la mayoría, y hay que reconocerlo, porque si no, no podríamos nosotros mantener la estabilidad en los precios”, dijo en conferencia mañanera en Palacio Nacional.