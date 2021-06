AMLO pide esperar dictamen sobre accidente en L12 del Metro, tras filtración al NYT

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes 14 de junio de 2021 esperar el dictamen pericial sobre el accidente en la Línea 12 del Metro, en referencia al artículo publicado el fin de semana por el diario estadounidense “The New York Times” sobre las causas que originaron la tragedia.

“Pues hay que esperar el dictamen, esto tiene que ver con una investigación que hizo el New York Times y también con filtraciones, que siempre se dan, no es eso tan trascendente, no estoy en contra de las filtraciones, eso pues siempre ha existido y es muy difícil que no haya fuga de información”, señaló en conferencia matutina.