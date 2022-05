AMLO pide desde Cuba fin del embargo económico, ‘es tiempo de hermandad’, dice

En el Palacio de la Revolución, en La Habana, Cuba, citando al prócer de la independencia, José Martí, el presidente Andrés Manuel López Obrador exclamó que es tiempo de la hermandad.

N+ te recomienda: AMLO afirma en Cuba que el modelo neoliberal está agotado

Desde este el corazón político de la isla, ante el presidente Miguel Díaz-Canel, refrendó su llamado al fin del embargo impuesto a Cuba hace más de 60 años, a una nueva convivencia entre todas las naciones de América, a una apertura del gobierno de los Estados Unidos al diálogo comprometido con todos en este continente, empezando por incluir a Cuba en la Cumbre de las Américas de junio próximo en Los Ángeles, California.

“Es tiempo de la hermandad, y no de la confrontación, como lo señalaba José Martí: ‘el choque puede evitarse, con el exquisito tacto político que viene de la majestad del desinterés, de la soberanía, y del amor’. Seguiré insistiendo para buscar como primer paso que Estados Unidos levante el bloqueo a esta nación hermana, para iniciar el restablecimiento de las relaciones de amistad entre los pueblos de las dos naciones, por ello, insistiré con el presidente Biden en que no se excluya a ningún país de América en la Cumbre del mes próximo, a celebrarse en Los Ángeles, California, y que las autoridades de cada país decidan libremente si asisten o no a dicho encuentro, pero que nadie excluya a nadie, es el momento de una nueva convivencia porque el modelo impuesto hace más de dos siglos no tiene futuro, ni salida, en vez de cerrarnos debemos abrirnos al diálogo comprometido, franco y buscar la unidad en todo el continente americano”, dijo López Obrador.