AMLO pide a delincuentes que amenazaron a distribuidores de gasolina pensar en sus ‘mamacitas’

El presidente Andrés Manuel López Obrador viajó por tierra de Matehuala, San Luis Potosí a Ciudad Tula, Tamaulipas.

En el trayecto se detuvo a escuchar a los pobladores del Ejido Magdaleno Cedillo.

Más tarde ya acompañado por todo el gabinete de salud nacional, supervisó las condiciones de operación del Hospital Rural IMSS/Bienestar de Ciudad Tula, Tamaulipas.

Ahí, ante el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, de pobladores y personal médico, refrendó que no requiere contar con seguridad especial, porque es el pueblo quien lo cuida.

Reconoció que en este estado han mejorado las condiciones de seguridad en general. Está en Nuevo Laredo el desafío apuntó:

Tenemos este asunto que es un reto, un desafío de este grupo de delincuentes que amenazaron hasta a los distribuidores de gasolina, de que no le vendieran gasolina al Ejército, a la Policía. Están mal, así no es la cosa, yo los llamo a que recapaciten, que piensen en ellos, pero que sobretodo que piensen en sus familias, que piensen en sus madres, sus mamacitas. Saben cuánto sufren las mamás por el amor sublime que se entretiene a los hijos, y ellos tienen que pensar en eso antes”.

Este gobierno dijo, está tratando de ofrecer oportunidades de empleo a los jóvenes, apoyos a las comunidades, y una ruta para que quienes han caído en actos delictivos se reinserten a la sociedad:

Queremos la reinserción. Es decir, se reincorpore al trabajo que puedan actuar dentro de la legalidad, y de esta manera no hacer sufrir a sus familiares, repito, a sus mamás que son las más preocupadas por los hijos. Ya hay que pensar en eso, todos portarnos bien, y además a no hacerle daño a la sociedad, no hacerle daño al prójimo “.