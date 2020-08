AMLO pide castigar a AHMSA si no regresa dinero de Agronitrogenados

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, opinó este jueves que habría que “castigar” a la empresa siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA) si no regresa al Estado el sobreprecio de la planta de fertilizantes inservible vendida al anterior Gobierno.

En conferencia de prensa en Monterrey (Nuevo León), el mandatario cifró en 200 millones de dólares el sobreprecio con el que la petrolera estatal Pemex adquirió en 2013 la planta “chatarra” y “arrumbada” Agronitrogenados, propiedad de la acería.

“Dije que un dueño estaba interesado en pagar esos 200 millones, ayer dijeron que no, que no los iban a pagar, entonces no hay reparación de daño, entonces tienen que ser enjuiciados, castigados”, expresó el presidente.