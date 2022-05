AMLO pide cambiar nombre del ‘Triángulo Dorado’ por ‘Triángulo de la Gente Buena’

Hasta la comunidad de Ojuelos, Chihuahua, en el corazón de la Sierra Tarahumara, llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Desde estas montañas del municipio de Guadalupe y Calvo, que unen a tres gigantes, Chihuahua, Durango y Sinaloa, llamó a que se le deje de llamar a esta región el “Triángulo dorado”, y se cambie por un nombre que refleje a la gente buena que aquí vive y trabaja.

“No me gusta, me molesta que le llamen el ‘Triángulo Dorado’, y ojalá y entre todos encontremos la forma de llamarle el triángulo de la gente buena, de la gente trabajadora, o en la región de la buena vecindad, o algo así, pero ya hay que cambiar eso porque aquí hay mucha bondad, mucha gente buena, trabajadora, no hay que estigmatizar”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

También, dijo, se trata de cambiar las condiciones de vida para la gente, primero con una carretera que con gran esfuerzo técnico se abre paso en la alta montaña, y que se pretende concluir a fin de año, cuando se reducirá en más de cuatro horas el paso de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, a Badiraguato y de ahí a Culiacán, Sinaloa, lo que facilitará el acceso de los habitantes a la salud, la educación y el comercio.

Con el mismo fin de ayudar, autorizó la ampliación sin límite del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

“Los que no tienen becas, o no están estudiando y no tienen trabajo todos, todos pueden ser contratados como aprendices, todos, si no les garantizamos a los jóvenes el derecho al estudio y el derecho al trabajo no los vamos a ir alejando de la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales… en vez de inducir a los jóvenes a que fuese una gente de bien, y salir adelante con el trabajo, y con el estudio, los querían convertir en consumistas donde lo más importante es lo material, por eso ‘y la Cheyene apá’, por eso, al carajo con eso (aplausos)”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.