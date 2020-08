AMLO pide a autoridades judiciales actuar con rectitud en caso ‘El Marro’.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó este martes a las autoridades judiciales federales y estatales a actuar con rectitud e integridad y a aplicar la ley para que no haya impunidad luego de la reciente detención de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder del cártel de Santa Rosa de Lima.

Te recomendamos: Así era la finca donde se escondía ‘El Marro’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima

“Todo esto que estamos padeciendo en México tiene mucho que ver con la impunidad. Autoridades de todos los niveles de los tres poderes se han involucrado en actividades ilícitas y esa impunidad ha llevado a que no se castigue a los responsables, no hay apego a la ley, se deja en libertad a presuntos delincuentes por decisiones de jueces estatales y federales. No quiero generalizar; hay muy buenos jueces, íntegros, honestos, pero hemos padecido en México de esa impunidad”, expresó durante su conferencia de prensa matutina, desde Tepic, Nayarit.