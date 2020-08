AMLO pide al narcotráfico no meterse en elecciones de 2021

De cara al inicio del proceso federal electoral de 2021, en el que se renovará la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, y congresos locales y ayuntamientos de 30 entidades, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los carteles del narcotráfico ya saben que no hay cabida para componendas y, a pregunta expresa, les hizo un llamado:

“Mucho ojo, ahora que vienen las campañas. De repente le sale un candidato, y a repartir dinero y a comprar votos. Y antes había dinero de procedencia ilegal y ganaba el candidato, y les daban la Dirección de Obra Pública para que se cobraran, y luego ya era la Secretaría de Seguridad Pública y luego ya el presidente municipal era de ellos, eso ya lo saben los de las bandas, ya saben que no hay cabida para componendas… ¿Le haría un llamado a estos grupos delincuenciales a no meter las manos en el próximo proceso electoral, Presidente?… Sí. Además, no se les va a permitir”, aseguró López Obrador.

De gira por el noroeste del país, el presidente fue cuestionado sobre si el Cártel de Sinaloa se ha debilitado a partir de su administración. Así respondió:

“No, yo lo que he venido sosteniendo es que las reglas están muy claras. Nosotros no vamos a cometer el error de proteger a un grupo para perseguir a otros, que no se va a permitir la impunidad, no hay arreglo, no hay acuerdo, con ningún grupo, no va a ser lo mismo de antes de que no había línea divisoria, era lo mismo la autoridad y la delincuencia. O la autoridad era la delincuencia. Esto, lamentable grave, deleznable que pasó cuando se declara la guerra al narcotráfico y al mismo tiempo se tiene un acuerdo con uno de los grupos y el secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal se colude con una de las bandas. Todo esto que se está ventilando penosamente en Estados Unidos”, indicó López Obrador.