AMLO pide al INE hacer un “esfuerzo de austeridad” en presupuesto para 2021

En conferencia de prensa, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que pidió a los órganos autónomos, como el INE, hacer un esfuerzo de austeridad y reducir lo más posible su presupuesto para 2021.

Te recomendamos: Presidente de Argentina agradece a AMLO ayuda para reestructura económica

“Le pedí al Secretario de Hacienda que, con todo respeto a las autonomías, se les informara a estos poderes de la situación económica por la que se está atravesando, y que de manera voluntaria se hiciera un esfuerzo para que estos organismos autónomos ahorraran lo más que se pueda por la caída de la economía, por la crisis sanitaria. Se envió un escrito hace cinco días, una semana”, dijo el presidente de México.

Aseguró que no existe subejercicio en el presupuesto que el gobierno debe aplicar este año.

Se pronunció en contra de que se apliquen mayores contribuciones a productos chatarra, cigarros, o alcohol con el argumento de contar con mayores recursos para que el gobierno realice campañas en favor de una mejor nutrición.

Consideró que eso es traficar con la salud porque es obligación del gobierno promover la salud.

Reveló que presentará una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la decisión del INE de bajar de medios electrónicos el mensaje del gobierno en que se cita una frase del Papa, Francisco.

“El INE nos quita un mensaje en Televisión porque hablo del Papa, Francisco es además de líder religioso, Jefe de Estado / están queriendo censurarnos, ¿y la libertad?, no nos podemos quedar callados /Vamos a hacer caso, se tomó la decisión de bajar el mensaje para obedecer, pero bajo protesta, y presentando a la instancia superior nuestra queja que sería el Tribunal”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Al INE le pidió que se prepare para realizar, en su caso, la consulta ciudadana que resolvería si se enjuicia o no a expresidentes.

Apuntó que no podría este órgano argumentar que le faltan recursos para este proceso ciudadano que está contemplado en la ley.

“Que se vaya preparando, porque sí va a haber esta consulta, es muy probable, no sabemos así, a ciencia cierta, pero es muy probable / que también se ajusten el cinturón y que hagan más con menos, que ahorren, pero no puede ser que sea por dinero, no puede condicionarse a que se va a requerir más dinero, si no les gusta a ellos porque no estén de acuerdo por alguna razón, pues no son los indicados para opinar sobre eso, si son los jueces, si es el árbitro”, dijo.

Se refirió a la dificultad para reducir los índices de homicidios dolosos.

Cerca del 75 % de ellos, apuntó, tienen que ver con el crimen organizado y la confrontación entre bandas heredadas de tiempos anteriores.

“No es justificación de ningún tipo, pero quedaron bandas, nos heredaron grupos con estructuras como el caso de Guanajuato donde se dejó que un grupo dominara, ahora que se detuvo al dirigente de la banda, al jefe de la banda, de todas maneras, sigue habiendo problemas. Ayer fue también el estado con más homicidios Guanajuato, ya no igual, ha habido una disminución”, dijo el mandatario.

Reconoció que en el primer semestre de este año hubo un aumento del 5.4% de casos de feminicidios en el país, en relación al mismo periodo del año pasado.

Confirmó que por motivos de salud le presentó su renuncia a la Secretaria de Medio ambiente, Víctor Manuel Toledo, la cartera será ocupada por María Luisa Albores.

Javier May será el nuevo titular de la Secretaria de Bienestar que deja vacante María Luisa Albores.

Con información de Carmen Jaimes

havj