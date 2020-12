AMLO pide al Congreso agilizar aprobación de la reforma sobre administración de Afores

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este jueves al Congreso aprobar cuanto antes la reforma para mejorar la situación de las pensiones que tiene que ver con la administración de las Afores.

Te recomendamos: Inaplazable, reforma en materia de afores y pensiones: Monreal

“Acuérdense que el sector empresarial aceptó, y esto hay que reconocerlo, aumentar el pago de sus cuotas para que los trabajadores puedan jubilarse con un mejor ingreso porque la reforma de 1997 estuvo muy mal concebida y si no se hace esta modificación, cuando empiecen las jubilaciones, a partir del 97, esto para el 2024, 2025, 2027. Con esa ley, los trabajadores alcanzarían cuando mucho la mitad de su salario, si no es que menos”, indicó López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que se está proponiendo que se bajen los costos de administración para que el trabajador también se beneficie.

“Se cobra mucho en México por la administración de los fondos de pensiones, si se compara con otros países y la iniciativa, lo que está proponiendo, es que se cobre lo que en promedio se cobra en Estados Unidos, en Chile y en Colombia, que son tasas más bajas, que se cobre eso en promedio, porque ahora es mucho lo que se cobra. Pero no solo este año, han venido cobrando mucho desde hace varios años. Se está ahora haciendo este ajuste en beneficio de los trabajadores”, mencionó López Obrador.

“¿Cuáles son las ventajas para quienes administran las Afores? Primero, que se les garantiza que ellos van a seguir manejando estos fondos, no hay estatismo, es decir, que regrese el sistema de antes, de que era el Estado el que administraba las pensiones, decidimos que sigan estas administradoras, pero que no abusen y que se estandarice, que se cobre lo que se cobra en otros países, que no sean abusivos en cuanto al cobro de estos fondos, del manejo de estos fondos”, dijo López Obrador.