AMLO pide acabar con ‘vicios’ en impartición de justicia

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) pidió acabar con los ‘vicios’ en la impartición de justicia en México.

“Lo más importante es que todos participemos, que todos denunciemos, que no se tolere la corrupción, que no se tolere la impunidad, y que todos ayudemos a limpiar el país de todas estas prácticas y vicios que vienen de lejos. Hay voluntad política para que se imparta justicia en el país, por eso se llevó a cabo un cambio, no venimos aquí a hacer lo mismo”, dijo Lopez Obrador en su conferencia de prensa matutina.

Acompañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el mandatario mexicano reiteró que su gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie.

“Lo importante de la democracia es que el pueblo elige a sus autoridades, que no sean los grupos de intereses creados. Yo llego a la presidencia y soy completamente libre, no estoy subordinado a ningún grupo de interés creado, no me pusieron los de la oligarquía, me puso el pueblo, mi único amo es el pueblo de México, por eso tengo libertad”, subrayo AMLO.