AMLO pide a SCJN permitir al pueblo participar en consulta sobre expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le permita al pueblo participar en consulta para enjuiciar a los exgobernantes de México.

El mandatario mexicano aseveró que es un día importante para la democracia porque la SCJN resolverá si procede la consulta contra los expresidentes que gobernaron al país de 1988 a 2018.

López Obrador aseguró que desde que se aprobó el Artículo 35 no ha habido una sola consulta con apego a ese Artículo.

El presidente de México cuestionó en que parte de la consulta está la violación a los derechos humanos, si va a ser primero el pueblo quien decida, luego el Ministerio Publico, y los jueces.

“A quién se le violan los derechos humanos si la pregunta es muy clara: ‘¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos investigue y en su caso sancione en la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salines de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes y durante después de sus respectivas gestiones?’.

¿Cuál es la violación de los derechos humanos?, además lo va a decidir el pueblo y luego el Ministerio Público, los jueces y el derecho a la defensa. Pero decir es inconstitucional, no procede, pues no va estar bien y no quiero que se malinterprete, porque yo soy respetuoso del Poder Judicial, pero si no podemos consultar a la gente entonces nos vamos a conformar con elegir cada tres, cada seis años a las autoridades y el resto del tiempo cuando no hay elecciones vamos a estar callados solo mirando, sin poder ejercer nuestros derechos políticos cuando se trata de asuntos trascendentes”, cuestionó López Obrador.