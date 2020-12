AMLO pide a productores de maíz evitar aumento en el precio de la tortilla

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado este lunes a las empresas que distribuyen la harina de maíz evitar que el precio de la tortilla aumente, pues por el impacto de la pandemia de COVID-19 no se incrementaron los energéticos.

Te recomendamos: Hoy habrá conclusiones sobre outsourcing tras negociación con sector privado: AMLO

“Pedirle a los productores de harina de maíz, a las dos empresas que distribuyen la harina, que nos ayuden para que no haya aumento, yo estoy seguro que vamos a contar con su apoyo, dada la circunstancia por la pandemia, además el esfuerzo que estamos haciendo porque no están aumentando los energéticos, el diésel, la gasolina, todos estamos ayudando, se han portado muy bien los empresarios de México, muchos a pesar de la crisis no despidieron a sus trabajadores, eso lo tenemos que reconocer”, dijo López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

“Pedirles a los productores de maíz que nos esperen, no es una orden, no es un decreto, es una solicitud amigable para que esperemos unos meses”, agregó.