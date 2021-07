AMLO pide a población de Aguililla renunciar a la violencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió a la población de Aguililla, Michoacán, renunciar a la violencia, luego de las agresiones por parte de pobladores contra los elementos del Ejército mexicano que se encuentran en ese municipio.

Te recomendamos: No cede la tensión en Aguililla, Michoacán, se registran nuevos enfrentamientos

“Cuál es el llamado que vuelvo a hacer que no se caiga en una provocación que se puede vivir con dignidad, sin pobreza, que es lo que estamos procurando con todos los programas del bienestar, y es en todo caso preferible heredar a los hijos pobreza pero no deshonra y el que tenga necesidad de trabajo tendrá trabajo, el joven que no tiene un empleo tendrá empleo y ese es el plan para Aguililla y ese el plan para todo México”, manifestó el mandatario mexicano en su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.