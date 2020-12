AMLO pide a población quedarse en casa durante los próximos 10 días por el COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó esta mañana a la población a cuidarse durante los próximos 10 días para evitar contagios de coronavirus.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos que se queden en casa y salir solo si es indispensable, así como continuar con las medidas preventivas contra la COVID-19.

“Lo mismo, que nos cuidemos nosotros, prohibido prohibir, y son 10 días, eso es lo que le pido a la gente, estos 10 días sobre todo, porque del 14 al 24 se llenan las calles, ayúdenme, todos. Vamos a cuidarnos, porque así evitamos que haya más contagios, la saturación de hospitales”, dijo López Obrador en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Tenemos que cuidarnos nosotros mismos, sí podemos hacerlo, sin necesidad de que nos digan ‘firmes, no se muevan, no salgan, no esto, no lo otro’, no, ya sabemos: sana distancia, lavarnos las manos, aseo personal, solo salir si es indispensable, si es realmente necesario, las reuniones familiares ahora hacerlas en casa solo con los que vivimos, la familia más grande que esperemos”, agregó.