AMLO pide a mexicanos donar a Teletón

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hizo un llamado a los ciudadanos a donar al Teletón, ya que dijo, realiza una labor importante en la rehabilitación de personas con discapacidad.

Te recomendamos: Se realiza la edición 25 del Teletón en México

López Obrador destacó la importancia de que un niño o niña con discapacidad que tiene escasos recursos económicos reciba terapia en los centros de rehabilitación Teletón.

“Teletón tiene centros de rehabilitación, los tiene también el gobierno, el DIF federal, los DIF en los estados, pero no son suficientes, se requiere de más atención a niñas y niños con discapacidad. Y es muy importante el que se trate a los niños, a las niñas, hay veces que por falta de recursos económicos, por la pobreza, una niña o un niño con una discapacidad no grave por no tener terapias, por no tener un tratamiento de recuperación, esa discapacidad leve se convierte en una discapacidad grave, de por vida, entonces, es muy importante el que se puede atender a niñas y niños con estas terapias” dijo.