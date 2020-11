AMLO pide a los mexicanos confiar en la investigación a Cienfuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a los mexicanos confiar en la investigación que realizará la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional.

Te recomendamos: Investigación de Cienfuegos será a la altura del prestigio de México: Ebrard

“Decirles a todos los mexicanos que tengan confianza, que nosotros tenemos el compromiso de no fallarle al pueblo, todos los casos pendientes heredados de injusticias se van a seguir atendiendo, aclarando, se castigue a los responsables, que no es lo mismo”, dijo López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional. “Lo que pasa que cuesta trabajo que se acepte que las cosas ya no son iguales, yo entiendo la opinión de la gente, el sentir de la gente, si se da un caso como el del general Cienfuegos se puede interpretar que ya estamos como los gobiernos anteriores, protegiendo o llevando a cabo nada más una justicia selectiva, dando impunidad, pues todo eso no obedece a la realidad y no tiene nada que ver con lo que somos”, agregó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se debe aplicar la ley por parejo.

“Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, que tengan confianza, yo no voy a traicionar al pueblo, pero también se piensen dos cosas, así como no debe haber impunidad, también no podemos aceptar que se fabriquen delitos”, mencionó.

López Obrador dijo que es una gran injusticia juzgar a inocentes, por lo que las autoridades competentes de México tendrán que aclarar las acusaciones contra el general Cienfuegos.

“No porque se trata de agencias o instancias judiciales de otros países ya ellos son los poseedores de la rectitud y de la justicia, esto se fue creando porque no estaban a la altura las autoridades de México y se fue creando esa idea de que allá sí, aquí no, allá si los castigan, aquí no los castigan, ahora es distinto, hay un cambio”, afirmó. “No se puede acusar a nadie sino hay pruebas por consigna no, por política no, por venganza no, es justicia y considero que es una gran injusticia que se sujete a alguien a proceso, que se enjuicie a alguien, incluso, que se encarcele a alguien que es inocente, es una injusticia, y lo que nosotros queremos es que no haya injusticias, de ningún tipo”, sostuvo López Obrador.

El presidente López Obrador indicó que si una persona, sea quien sea, comete un delito y se le demuestra debe ser juzgado sin impunidad, pero tampoco que se fabriquen delitos.

“Le tengo confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero y estoy seguro de que habrá resultados, cómo no será distinto ahora si antes estos hechos no sucedían, estamos sentando las bases de una nueva forma de impartir justicia, esto que sucede con el general Cienfuegos demuestra de que hay confianza en el gobierno de México, sino no permitirían que se llevara a cabo esta operación, este traslado para que en México sea juzgado si resulta responsable el general Cienfuegos”, destacó López Obrador.

Con información del Gobierno de México.

JLR/RAMG