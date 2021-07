AMLO pide a legisladores aprobar Ley Reglamentaria para eliminar el fuero presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a legisladores que aprueben la Ley Reglamentaria para eliminar el fuero presidencial y que el mandatario pueda ser juzgado por traición a la patria, corrupción, delitos electorales y todos aquellos crímenes por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.

Andrés Manuel López Obrador aclaró que aunque ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que elimina el fuero presidencial, si aún no ha sido aprobada la Ley Reglamentaría el presidente no podrá ser juzgado.

“Ya el presidente no tiene fuero y puede ser juzgado como cualquier otro ciudadano, sin embargo, ya está en el Poder Legislativo la Ley Reglamentaría porque sino aunque esté en la Constitución si no hay Ley Reglamentaría no aplica”, mencionó AMLO.