AMLO pide a grandes contribuyentes pagar impuestos

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió a los grandes contribuyentes pagar sus impuestos porque la defraudación fiscal se castiga con cárcel.

“Hay quienes no aceptan la nueva realidad y piensan que con argucias legaloides, amparos y otras triquiñuelas van a poder evitar que paguen, no, yo les aconsejo que paguen porque además ya esta defraudación fiscal es de carácter penal, ya cae en la esfera de lo penal”, dijo AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador dijo que aún hay resistencia porque durante mucho tiempo vivieron privilegios fiscales.

“Antes no pagaban o si pagaban les devolvían los impuestos, esto hay que decirlo, aunque moleste, no pagaban impuestos los grandes empresarios, corporaciones, iba yo a decir grandes contribuyentes porque así se les considera en Hacienda, pero estaba mal llamarles así porque no contribuían los grandes contribuyentes”, refirió.