AMLO pide a Gordillo y a otros políticos dar testimonio por ‘fraude de 2006’

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, al exgobernador de Tamaulipas, de extracción priista, Eugenio Hernández Flores, quien se encuentra preso, y a todos aquellos que estuvieron involucrados en lo que llamó fraude electoral del 2006, que den su testimonio.

“A mí me gustaría mucho y sería muy bueno para la vida pública de México que estas personas hablaran. La maestra Elba Esther ya fue juzgada, creo que de acuerdo a la Constitución nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos delitos. Imagínense que la maestra Elba Esther hablara y nos ayudara para que nunca más vuelva a cometerse un fraude electoral en México, cómo ayudaría que el señor Hernández, que está en prisión… ¿hay alguna figura en México, en la Constitución, algo así como testigo protegido?”… Olga Sánchez Cordero: “Hay una en la ley”… AMLO: “¿Cómo se llama en la ley?”… Olga Sánchez Cordero: Testigo protegido, es de la delincuencia organizada… AMLO: “Ah, pero es para la delincuencia organizada…¿Va a hacer una propuesta formal de eso?… No, lo estoy planteando porque tiene que ser por voluntad propia, o sea, empiezan a levantar la mano y a decir: ‘Yo quiero dar mi testimonio porque quiero estar tranquilo conmigo mismo y quiero contribuir a la vida pública de México ¿Usted se lo pediría, por ejemplo, a la maestra, presidente?… Pues yo lo estoy exponiendo, ¿ya qué más? Ojalá”, dijo López Obrador.

AMLO RECONOCE ORDEN DE LIBERAR A OVIDIO GUZMÁN

Durante su conferencia de prensa matutina, realizada en el Campo Militar 24-A, en Cuernavaca, Morelos, el presidente López Obrador también reconoció haber sido él quien dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante el operativo en Culiacán, efectuado en octubre del año pasado.

“Cuando se decidió, para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, indicó López Obrador.

BAJAN FEMINICIDIOS, DICE ALFONSO DURAZO

En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, sostuvo que de abril a mayo pasado se registró una baja en delitos como homicidio doloso, feminicidio, secuestro, extorsión, robo de vehículo.

Detalló también que aumentó en un 10.35% la incidencia delictiva nacional del fuero federal.

Y el presidente López Obrador afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera concluyó una investigación a funcionarios de Morelos y no encontró irregularidades.

AMLO ANUNCIA QUE DESAPARECERÁ MÁS DE 100 ORGANISMOS

El primer mandatario afirmó que desaparecerán más de 100 organismos.

“Vamos a hacer un ajuste administrativo ¿Tiene algún número de cuántos existirían en total que los va a revisar y podrían desaparecerlos?… Vamos a analizarlos, pero sí son cientos, sin duda pasan de 100 organismos de estos, independientes, autónomos, aquí se requiere reforma, incluso constitucional… ¿Y las va a presentar?… En su momento”, mencionó López Obrador.

Se pronunció por que el CONAPRED se integre a la Secretaría de Gobernación y, tras afirmar que este viernes aceptaría la renuncia de la titular, además adelantó que propondría que la próxima titular sea una mujer indígena.

También informó que renunció la directora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por exigencia, dijo, de los familiares de víctimas, y lo mismo hizo la subsecretaria de Integración y Desarrollo, de la Secretaría de Salud. Adelantó que habrá más cambios en su gobierno.

PROTESTAN DURANTE SU CONFERENCIA Y AMLO RESPONDE

Luego de que llegara el sonido de cláxones de una manifestación en automóviles hasta la explanada del campo militar, donde se realizaba la conferencia matutina, el presidente dijo:

“Las protestas de los militantes del PAN en carros que, por cierto, se portan bien, sí, ahí los estamos escuchando porque ejercen su derecho a manifestarse, pero desde luego que ya manifestaciones con tintes electorales porque vienen las elecciones”, aseguró López Obrador.

El presidente recordó que este viernes se cumple el décimo aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis, quien, dijo , lo ayudó mucho antes de la creación de Morena.

Con información de Sarahí Méndez

JLR