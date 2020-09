AMLO pide a funcionarios renunciar en octubre si quieren participar en elecciones

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que todos los funcionarios que tengan aspiraciones a participar como candidatos en las elecciones del 2021 tienen hasta finales de octubre para renunciar a su cargo.

El mandatario comunicó su decisión al ser cuestionado por la prensa acerca del comportamiento electoralista de algunos funcionarios y decidió atajarlo porque “no se puede mezclar lo partidista con el Gobierno”.

López Obrador mencionó que los funcionarios no saldrán del gobierno mal vistos porque es un derecho a aspirar a representar al pueblo.

Aseveró que está seguro que quienes dejen su cargo van a ir a ayudar a sus comunidades y señaló que no está recomendado a nadie porque tiene el compromiso de hacer valer la democracia

“No estoy recomendado a nadie ni me voy a meter, pero sí en el caso del gobierno ya lo estaba yo pensando, pero aprovechando. No queremos que sea lo mismo de antes, se acabó el fraude electoral no queremos que se utilice al gobierno para favorecer a partidos a candidatos tiene que haber elecciones libres y nada de manipulación, ya es otra etapa, tenemos el compromiso de hacer valer la democracia”, dijo AMLO.