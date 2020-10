AMLO pide a FRENAAA desocupar un día al mes el Zócalo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le propuso a sus opositores e integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) desocupar un día al mes la plancha del Zócalo para que rinda informes al pueblo de México sobre sus avances al frente de la presidencia.

“Todos pueden estar aquí protegidos sin ningún problema, nada más que no se vayan a querer quedar con el Zócalo, que no acaparen, que nos pongamos de acuerdo porque ya nosotros vamos a empezar cuando termine de padecerse la pandemia, vamos a estar informando”, dijo López Obrador eb su conferencia de prensa matutina.

El jefe del Ejecutivo Federal recordó que el anterior gobierno de la Ciudad de México ya no les permitía a los manifestantes llegar al Zócalo. Sin embargo, dijo, actualmente hay libertad de manifestación y se garantiza ese derecho.

“El anterior gobierno de la Ciudad ya no nos permitía llegar al Zócalo teníamos que hacer nuestros actos en el Hemiciclo a Juárez, en Bellas Artes, en Reforma. Me acuerdo cuando se intensificó la represión contra los maestros, cuando querían poner la mal llamada reforma energética y convocamos para defender a los maestros y detener la represión y no nos permitieron llegar al Zócalo”.

“Ahora no ahora es libre, tan es así que hay un campamento, nada más estoy esperando que venga el señor (Alejandro) Junco a colgar su hamaca, yo se la voy a mandar de regalo, y (Francisco) Healy Ortiz, que vengan a colgar su hamaca”, comentó AMLO.