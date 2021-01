AMLO pide a Congreso de EEUU aprobar reforma migratoria de Biden

Desde Linares, Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el contenido de la conversación que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, e hizo un llamado al Congreso de ese país a aprobar la reforma migratoria que impulsará el mandatario estadounidense.

Dijo que en la plática telefónica del pasado viernes el presidente Biden le informó que destinará 4 mil millones de dólares para detener la migración de los países de Centroamérica.

“Los dos creemos de que deben atenderse las causas del fenómeno migratorio, la gente no abandona a sus familias, a sus pueblos, sus culturas, por gusto, lo hace por necesidad, lo que deseamos es que la migración sea optativa, no forzosa, que la gente de los países centroamericanos del sur de México, de nuestro país, tenga opciones, tenga posibilidad de salir adelante donde nació, donde están sus familiares, donde están sus culturas y para eso es muy importante la cooperación para el desarrollo, el que se pueda apoyar a los países centroamericanos para que se entreguen apoyos de manera directa como se está haciendo en México a los habitantes de Honduras, de El Salvador y de Guatemala, no creo cometer ninguna indiscreción diciendo que me manifestó el presidente Biden que van a destinar 4 mil millones de dólares en apoyo a los tres países a los que hice referencia de Centroamérica”, indicó López Obrador.