AMLO pide a Banxico buscar otras opciones contra la inflación; ‘se creen científicos’, afirma

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió al Banco de México (Banxico) buscar otras opciones para contener la inflación, y afirmó “son técnicos que se creen científicos”, esta declaración se da luego de que el banco central elevó su tasa de interés referencial a un 7.75%.

Te recomendamos: BMV gana 0.37% tras decisión de la Fed de incrementar su tasa de interés

“Yo respeto la autonomía del Banco de México, pero como que ya deberían pensar los técnicos en otra fórmula porque no sólo son los técnicos del Banco de México, son los del Tesoro son todos los bancos centrales del mundo. Cuando hay inflación aumenta las tasa de interés, que significa eso para la economía y así ya no va haber inflación.

Es como cuando se tiene un carro que se calienta, camina pero se calienta (…) Para que el carro no se caliente se apaga y ya no camina, ya no hay crecimiento”, explicó como analogía AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.