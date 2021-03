AMLO pide a Arturo Zaldívar investigar al juez que suspendió la reforma eléctrica

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, investigar al juez que suspendió la reforma eléctrica.

Durante su conferencia matutina de hoy, 15 de marzo de 2021, el presidente López Obrador comentó que envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, denunciando la suspensión de una reforma eléctrica propuesta por el Gobierno de México.

En la carta al ministro Arturo Zaldívar, el presidente López Obrador afirmó que intereses alrededor de la industria eléctrica “han afectado gravemente la Hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos”.

“De manera respetuosa, en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”, aseguró López Obrador.

“Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio”, agregó AMLO leyendo la carta.