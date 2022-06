AMLO pide a alcaldes apoyar reconstrucción en Oaxaca por Agatha

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a los alcaldes de los 31 municipios de Oaxaca que resultaron más afectados por el huracán “Agatha”, que apoyen en las acciones de reconstrucción.

Los reunió en Huatulco, a donde acudió con la mayor parte de su gabinete, para presentarles todo el Plan de Ayuda a la población afectada.

“En el caso de caminos, agua, mejoramiento de centros de salud que sean ustedes los presidentes y las presidentas municipales, les vamos a entregar un presupuesto… aplausos… ya ustedes con ese presupuesto deciden, a ver de ese presupuesto me alcanza para el camino, o me alcanza para el camino y me alcanza para el agua, para reparar el sistema de agua, o lo que ustedes consideren, si quedaron las plazas públicas dañadas, los mismos palacios municipales, las unidades deportivas, que utilicen ese recurso”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.